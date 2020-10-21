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Госдума поддержала законопроект о повышении НДФЛ для богатых
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госдума поддержала законопроект о повышении НДФЛ для богатых

Евгения Звощик

Общество

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15 процентов для граждан РФ, у которых доход составляет более пяти миллионов рублей в год. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 21 октября.

Согласно документу, предусматривается увеличение до 15 процентов с 1 января 2021 года налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц, превышающие указанную ранее сумму за налоговый период.

Как пояснил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, увеличение ставки НДФЛ позволит найти средства на поддержку тех, кто больше всего в этом нуждается. По его словам, данный законопроект был разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина, передает агентство городских новостей «Москва».

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