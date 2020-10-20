Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кабмин РФ не поддержал проект закона «единой платежки ЖКХ»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Кабмин РФ не поддержал проект закона «единой платежки ЖКХ»

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Российские власти не поддержали проект закона о едином платежном документе за услуги ЖКХ. Об этом говорится в отзыве на документ.

— Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект, — приводит РИА Новости заявление кабмина.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму еще в июне 2019 года. Инициатива предусматривает введение в РФ «единой платежки ЖКХ» вместо кипы квитанций. Ожидалось, что это помогло бы сократить нагрузку на тарифы, повысить собираемость платежей и прозрачность расчетов. В целом это мог быть удобный и понятный платежный документ.

В отзыве кабинета министров отмечается, что одной из причин отклонения идеи стал возможный рост самих тарифов. Это в свою очередь повысит расходование бюджетных средств.

Читайте также: Малообеспеченных россиян предложили освободить от платы за услуги ЖКХ

законопроектправительство РоссииЖКХ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

Все мнения
О проекте