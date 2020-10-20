Кабмин РФ не поддержал проект закона «единой платежки ЖКХ»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российские власти не поддержали проект закона о едином платежном документе за услуги ЖКХ. Об этом говорится в отзыве на документ.

— Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект, — приводит РИА Новости заявление кабмина.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму еще в июне 2019 года. Инициатива предусматривает введение в РФ «единой платежки ЖКХ» вместо кипы квитанций. Ожидалось, что это помогло бы сократить нагрузку на тарифы, повысить собираемость платежей и прозрачность расчетов. В целом это мог быть удобный и понятный платежный документ.

В отзыве кабинета министров отмечается, что одной из причин отклонения идеи стал возможный рост самих тарифов. Это в свою очередь повысит расходование бюджетных средств.

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