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Малообеспеченных россиян предложили освободить от платы за услуги ЖКХ
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Малообеспеченных россиян предложили освободить от платы за услуги ЖКХ

Ростислав Зубков

Финансы

Российским семьям с низким достатком следует полностью компенсировать расходы на оплату услуг ЖКХ. С таким предложением Общероссийский народный фронт обратился к главе правительства Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

По информации газеты, замглавы исполкома ОНФ Арсений Беленький сказал, что в настоящее время граждане получают субсидию, если доля их расходов на ЖКУ в семейном бюджете превышает предельно допустимую. Так, в 35 регионах она составляет 22 процента, в 29 — наряду с 22 процентами есть показатели пониже для инвалидов, пенсионеров и многодетных семей. В 14 субъектах доля колеблется от 16 до 21 процента, а еще в семи — 15 процентов и ниже.

По мнению Беленького, такую ситуацию нельзя назвать справедливой, ведь государство по Конституции гарантирует равенство прав россиян вне зависимости от места жительства. Более того, продолжает общественник, до 1 ноября 2020 года президент Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения по выравниванию условий получения социальной поддержки по оплате ЖКУ.

По подсчетам ОНФ, на компенсацию данных издержек может потребоваться примерно 140 миллиардов рублей в год. Помимо этого, фронт выступает за расширение соцстандарта жилищной обеспеченности с 18 до 25 квадратных метров на человека.

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