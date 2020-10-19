Долги россиян предложили амнистировать при «жестких сценариях» пандемии

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Задолженности по уплате услуг ЖКХ следует аннулировать для ряда россиян в случае обострения ситуации с коронавирусом в стране. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.

По его мнению, падение доходов граждан и рост безработицы — это те два фактора, которые создают неспособность людей закрывать долги закономерно. Чтобы поддержать население, нужно принимать новые меры, считает парламентарий. В частности, можно в разумных пределах рефинансировать ставки по потребительским кредитам.

— А если вторая волна (коронавирусной инфекции — прим. «ВМ») потребует введения каких-то жестких сценариев, то и меры должны быть соразмерными, вплоть до введения амнистии по уплате некоторых налогов и невыплаты за ЖКХ для определенных категорий граждан, — заявил законодатель в беседе с агентством «Москва».

Ранее в СМИ появились данные, свидетельствующие о том, что каждый пятый гражданин РФ имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ и перед физлицами. Эта проблема стала более насущной из-за COVID-19: введенные ограничения привели к тому, что многие россияне потеряли работу, перестали получать премии и столкнулись с иными трудностями.

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