Названы самые закредитованные регионы России

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Самый высокий уровень закредитованности населения выявлен в Калмыкии, Туве и Курганской области. Там степень долговой нагрузки оценивается в 87, 76 процентов и 73 процента, соответственно. При этом общий объем кредитования за год вырос на 13 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Самые низкие показатели были зафиксированы в южных регионах России. Так, в Ингушетии отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой заработной плате равняется 10,3 процента. Эксперты считают, что это связано с недостаточно развитой банковской системой и плохой доступностью кредитов.

Также в пятерку менее закредитованных субъектов попали республика Крым, Севастополь, Дагестан и Чечня. Там уровень долговой нагрузки населения не превысил 20 процентов. В Москве же эта планка составила 29,6 процента.

Среднедушевая задолженность по кредиту составляет 230 тысяч рублей. Чаще всего россияне берут в долг 200-300 тысяч. Такой результат был зафиксирован в 47 регионах. Еще в 17 субъектах — 100-200 тысяч рублей, в 16 — более 300 тысяч, а в 5 — менее 100 тысяч рублей.

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