Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы самые закредитованные регионы России
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Названы самые закредитованные регионы России

Юлия Курганова

Финансы

Самый высокий уровень закредитованности населения выявлен в Калмыкии, Туве и Курганской области. Там степень долговой нагрузки оценивается в 87, 76 процентов и 73 процента, соответственно. При этом общий объем кредитования за год вырос на 13 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Самые низкие показатели были зафиксированы в южных регионах России. Так, в Ингушетии отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой заработной плате равняется 10,3 процента. Эксперты считают, что это связано с недостаточно развитой банковской системой и плохой доступностью кредитов.

Также в пятерку менее закредитованных субъектов попали республика Крым, Севастополь, Дагестан и Чечня. Там уровень долговой нагрузки населения не превысил 20 процентов. В Москве же эта планка составила 29,6 процента.

Среднедушевая задолженность по кредиту составляет 230 тысяч рублей. Чаще всего россияне берут в долг 200-300 тысяч. Такой результат был зафиксирован в 47 регионах. Еще в 17 субъектах — 100-200 тысяч рублей, в 16 — более 300 тысяч, а в 5 — менее 100 тысяч рублей.

Читайте также: Около 49 тысяч ипотечных кредитов выдано в Подмосковье

российские регионывыдача кредитоврейтинг
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте