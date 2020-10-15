Около 49 тысяч ипотечных кредитов выдано в Подмосковье

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Количество ипотечных кредитов в Подмосковье возросло на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

— В апреле-мае 2020 года мы наблюдали снижение количества выданных ипотечных кредитов. Но уже летом ситуация выровнялась. Если за восемь месяцев 2019 года в Московской области было выдано всего 44 213 ипотечных кредитов, то за аналогичный период 2020 года — 48 624 ипотеки, уточнила министр Инна Федотова.

Глава ведомства отметила, что на квартиры по договору долевого участия оформили чуть более 30 процентов ипотек, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых до середины следующего года. Доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с Nation News отметил, что такие кредиты являются самым надежным видом потребительского кредитования.

— Ожидаемое подорожание жилья является дополнительным стимулом, который привлекает интерес людей к ипотеке. Это смещает чашу весов от накопления к покупке сегодня, — считает Ордов.

В Общественной палате предложили субсидировать аренду жилья для россиян с низкими доходами и закрепить допустимую долю трат на аренду в семейном бюджете, сообщает ОТР.

— Это позволит сократить и очереди, и срок ожидания. Если мы говорим про некую социальную норму, 18 квадратных метров, у кого-то позволяют условия снимать больше, соответственно, он просто доплачивает за свой счет и снимает не однокомнатную квартиру, а двухкомнатную, — прокомментировал инициативу заместитель исполнительного директора организации «ЖКХ-Контроль» Андрей Костянов.

Эксперт уточнил, что около 140 категорий россиян стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

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