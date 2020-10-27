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Подписан закон о выплатах на детей без подачи заявления до 1 марта 2021 года
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Подписан закон о выплатах на детей без подачи заявления до 1 марта 2021 года

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей без подачи заявления до 1 марта 2021 года. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации во вторник, 27 октября.

Согласно закону, выплаты, которые семьи каждый месяц получают на первого или второго ребенка, будут автоматически продлены до 1 марта следующего года. Такие положения уже работали в России с 1 апреля до 1 октября 2020 года. А со 2 октября снова заработала норма, при которой необходимо заявление на продление выплаты.

Пособия, которые семьи с детьми от 3 до 7 лет получают каждый месяц, были введены с 1 января этого года. Выплаты начали выдавать с 1 июня. Они доступны для семей с низким доходом.

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семья и детивыплатыВладимир Путин
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