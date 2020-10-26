Путин поручил изучить вопрос об увеличении оплаты больничного родителям детей до 7 лет

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ изучить вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в 100 процентов среднего заработка. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 26 октября.

Отмечается, что выплата такого пособия должна осуществляться вне зависимости от стажа. Кабмин должен будет до 1 декабря текущего года определить объем и источники финансового обеспечения данной финансовой помощи, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

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