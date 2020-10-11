Кабмин одобрил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому более 8,8 миллиарда рублей выделят для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ в воскресенье, 11 октября.

— Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пособия, которые семьи с детьми от 3 до 7 лет получают каждый месяц, были введены с 1 января этого года. Выплаты начали выдавать с 1 июня. Они доступны для семей с низким доходом.

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