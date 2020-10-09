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Мишустин: Страны ЕАЭС должны быть в числе первых получателей вакцины РФ от COVID-19
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Мишустин: Страны ЕАЭС должны быть в числе первых получателей вакцины РФ от COVID-19

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) должны быть в числе первых получателей российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване.

Он напомнил, что в августе в России была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. В настоящее время уже создаются возможности для добровольной массовой вакцинации граждан РФ в конце 2020 года.

— Считаем, что в числе первых стран, которые после начала массовой вакцинации в России получат российскую вакцину, должны быть наши партнеры по ЕАЭС, — цитирует Мишустина ТАСС.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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