Минздрав: Препараты на базе фавипиравира доказали свою безопасность и эффективность 

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Препараты на базе фавипиравира доказали свою безопасность и эффективность. Об этом в пятницу, 9 октября, рассказал помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.

— Препараты фавипиравира отечественного производства, зарегистрированные для применения у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, доказали свою эффективность и безопасность по результатам трех фаз клинических исследований и успешно используются для лечения пациентов с COVID-19, — сказал он.

По его словам, случаев серьезных побочных реакций на применение фавипиравира в России не зафиксировано. Лекарство успешно используется для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что фавипиравир включат в перечень жизненно необходимых лекарств.

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