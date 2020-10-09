Минздрав: Препараты на базе фавипиравира доказали свою безопасность и эффективность
Препараты на базе фавипиравира доказали свою безопасность и эффективность. Об этом в пятницу, 9 октября, рассказал помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.
— Препараты фавипиравира отечественного производства, зарегистрированные для применения у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, доказали свою эффективность и безопасность по результатам трех фаз клинических исследований и успешно используются для лечения пациентов с COVID-19, — сказал он.
По его словам, случаев серьезных побочных реакций на применение фавипиравира в России не зафиксировано. Лекарство успешно используется для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что фавипиравир включат в перечень жизненно необходимых лекарств.
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