Роспотребнадзор предложил россиянам проверить знания о COVID-19
Россияне смогут проверить свои знания о коронавирусной инфекции и мерах ее профилактики. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Чтобы проверить свои знания о коронавирусе, необходимо зайти на портал стопкоронавирус.рф. В тесте представлено десять вопросов.
После прохождения теста можно выяснить, на что необходимо обратить особое внимание для профилактики заболевания.
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