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Роспотребнадзор предложил россиянам проверить знания о COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Роспотребнадзор предложил россиянам проверить знания о COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Россияне смогут проверить свои знания о коронавирусной инфекции и мерах ее профилактики. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Чтобы проверить свои знания о коронавирусе, необходимо зайти на портал стопкоронавирус.рф. В тесте представлено десять вопросов.

После прохождения теста можно выяснить, на что необходимо обратить особое внимание для профилактики заболевания.

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Роспотребнадзор#тесткоронавирус
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