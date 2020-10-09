Роспотребнадзор предложил россиянам проверить знания о COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россияне смогут проверить свои знания о коронавирусной инфекции и мерах ее профилактики. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Чтобы проверить свои знания о коронавирусе, необходимо зайти на портал стопкоронавирус.рф. В тесте представлено десять вопросов.

После прохождения теста можно выяснить, на что необходимо обратить особое внимание для профилактики заболевания.

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