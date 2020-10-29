Новую систему начисления пенсий «по рангам» предложили ввести в России

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Первый зампред комиссии Государственной думы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести в России новую систему начисления пенсий «по рангам».

Кроме того, он внес предложение о том, чтобы возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты.

Сергей Калашников уверен, что начисления пенсионных выплат нужно делать «по разрядам».

— Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг, — заявил он.

Калашников отметил, что при таком методе начисления пенсии человек уже будет знать, какая пенсия ему будет начисляться. Депутат также напомнил об опыте Советского Союза, где люди отчисляли один процент своей зарплаты в счет пенсии. Это, по словам Калашникова, позволяло работникам чувствовать причастность к деньгам, которые ему начисляются в качестве пенсионных выплат, передает РИА Новости.

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