В Госдуме предложили временно отменить комиссии за банковские переводы

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на время действующих ограничений предложил не взимать комиссии за банковские переводы между физическими лицами. Об этом говорится в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, передает RT.

Депутат напомнил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом некоторые регионы был вынуждены вернуться к ограничениям. Часть сотрудников были переведены на дистанционную работу, люди старшего возраста соблюдают домашний режим и снизили свою активность.

Также, уточнил Евгений Федоров, при снижении личных контактов люди активнее стали пользоваться онлайн-переводами. В частности, граждане передают платежи за наем жилья, оказывают денежную помощь родным.

При этом гражданам приходится оплачивать также и банковскую комиссию, предусмотренную за переводы.

— В связи с этим прошу вас совместно с представителями банковского сообщества рассмотреть возможность обнуления комиссий на банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений как в рамках одного банка, так и при онлайн-переводах между двумя банками, — говорится в тексте письма.

Ранее в Центробанке сообщили о замедлении снижения реальных располагаемых доходов россиян.

Читайте также: Безработица в РФ в сентябре снизилась до 6,5 процента впервые с февраля