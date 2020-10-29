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В Госдуме предложили временно отменить комиссии за банковские переводы
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Госдуме предложили временно отменить комиссии за банковские переводы

Виктория Родимкина

Финансы

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на время действующих ограничений предложил не взимать комиссии за банковские переводы между физическими лицами. Об этом говорится в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, передает RT.

Депутат напомнил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом некоторые регионы был вынуждены вернуться к ограничениям. Часть сотрудников были переведены на дистанционную работу, люди старшего возраста соблюдают домашний режим и снизили свою активность.

Также, уточнил Евгений Федоров, при снижении личных контактов люди активнее стали пользоваться онлайн-переводами. В частности, граждане передают платежи за наем жилья, оказывают денежную помощь родным.

При этом гражданам приходится оплачивать также и банковскую комиссию, предусмотренную за переводы.

— В связи с этим прошу вас совместно с представителями банковского сообщества рассмотреть возможность обнуления комиссий на банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений как в рамках одного банка, так и при онлайн-переводах между двумя банками, — говорится в тексте письма.

Ранее в Центробанке сообщили о замедлении снижения реальных располагаемых доходов россиян.

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