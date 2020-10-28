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Безработица в РФ в сентябре снизилась до 6,5 процента впервые с февраля
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Безработица в РФ в сентябре снизилась до 6,5 процента впервые с февраля

Евгения Звощик

Экономика

Безработица в РФ в сентябре снизилась до 6,5 процента. Это произошло впервые с февраля текущего года. Об этом сообщается в материалах Банка России в среду, 28 октября.

В регуляторе отметили, что в минувшем сентябре наблюдалось восстановление спроса на рабочую силу, а потребность работодателей в работниках вернулась к уровню марта 2020-го, передает ТАСС.

Ранее в Центробанке рассказали о замедлении снижения реальных располагаемых доходов россиян.

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