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В ЦБ сообщили о замедлении снижения реальных располагаемых доходов россиян
Фото: facebook.com/Банк России

В ЦБ сообщили о замедлении снижения реальных располагаемых доходов россиян

Евгения Звощик

Экономика

Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в III квартале замедлилось до 4,8 процента. Ранее в II квартале наблюдалось снижение на уровне 8,4 процента. Соответствующая информация следует из материалов Банка России.

Как пояснили в регуляторе, нынешнему замедлению поспособствовали снятие ограничений и частичное восстановление доходов, связанных с экономической деятельностью. Кроме того, влияние в этой сфере оказали меры государственной поддержки в виде социальных трансфертов и стимулирующих выплат в бюджетном секторе экономики.

Также в Центробанке отметили, что наблюдаемое в III квартале 2020-го восстановление экономики страны, вероятно, носит краткосрочный характер, передает ТАСС.

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