Успеть подготовиться к потрясениям: что будет с валютой в РФ в 2021 году

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Курсы иностранных валют продолжают свое движение на рынках. Впереди выборы президента США, регистрация нескольких вакцин от коронавируса и налоговый период в России. На фоне второй волны COVID-19 холодное время года обещает быть непростым, однако надежды на улучшения все же есть, в том числе и по поводу рубля. «Вечерняя Москва» узнала у финансовых аналитиков, сколько будут стоить доллар и евро с декабря 2020 года и февраля 2021-го, а также к чему нам вообще готовиться.

Важнейшая валютная пара

Как рассказал инвестиционный банкир, автор телеграм-канала о деньгах и инвестициях, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган, чтобы давать какой-то прогноз, надо начать с пары доллар — евро. Именно за ней больше всего следит мир. Тут есть несколько нюансов. С одной стороны, сильная единая европейская валюта невыгодна экспортерам, с другой — безумное укрепление доллара невыгодно американцам. Поэтому курс этой пары будет оставаться плюс-минус на текущих уровнях.

— Скорее всего, евро будет колебаться против доллара в диапазоне примерно 1,12–1,21. Я не жду сильных просадок евро на уровень 1,05–1,08, но с другой стороны, как предрекают многие, я не жду обвала доллара на уровень 1,30–1,40. Просто потому, что это вызовет огромную вспышку валютных войн и проблемы в европейской экономике, ЕС придется печатать усиленно деньги, — считает эксперт.

Евгений Коган частично согласен с точкой зрения главы Сбербанка Германа Грефа, считавшего рубль недооцененной валютой.

Однако вряд ли к концу года доллар будет стоить 60–62 рубля, как предрекал руководитель крупнейшего банка страны в июне, объясняет профессор НИУ ВШЭ. Если рубль укрепится на отметках в 60–65 рублей за доллар, то это будет катастрофа для доходной части российского бюджета, а текущий уровень в 75–78 рублей вполне комфортен для экспортеров и для налоговых поступлений от них. Курс евро при таком раскладе может быть в диапазоне 88–92 рублей.

У правительства для формирования доходной части бюджета, по словам Когана, было два варианта — либо много занимать на рынке, либо девальвировать рубль, тем самым понижая уровень жизни населения. Второй влияет на возможности поездок людей за границу.

Судя по графикам Московской биржи, рубль по отношению к доллару просел чуть больше чем на 20 процентов с начала года. При таком варианте экспортеры чувствуют себя замечательно, потому что у них вдруг резко снизились затраты, а доходы выросли.

Баснословные резервы

Эксперт не исключает, что в случае каких-либо колебаний и коллапса в мире доллар может уйти на 80–82 рубля, но ждать отметок в 90–95 и выше, по его мнению, не стоит. Потому что у России накоплены довольно большие резервы. Если будет необходимость, Центробанк просто увеличит на внутреннем рынке продажи иностранной валюты.

— Дело в том, что у России положительное сальдо торгового баланса несмотря ни на что. У страны положительное сальдо счета текущих операций. У страны достаточно большие резервы. Минфин руками Центробанка играючи, чуть-чуть прибавляет объемов на продажу валюты в рамках бюджетного правила. Это уже обеспечивает достаточно сильное давление на доллар и укрепление рубля, а это копейки, просто копейки в масштабах резервов страны. Центробанк может еще продать чуть больше валюты. Это не окажутся какие-то значительные валютные интервенции, — объяснил Коган.

Наша страна, удерживая курс национальной валюты от обвала, не тратит на это какие-то баснословные деньги. Это сотая, тысячная доля от резервов, уверен финансист.

На рынке все — правда

Похожей точки зрения придерживается независимый финансовый аналитик Александр Егоров. Однако он не согласен с точкой зрения, что рубль — недооцененная валюта.

— На рынке все, что есть, — это правда. Суть рынка в том и заключается, что надо ориентироваться именно на ту цену, которая есть на нем. А то, что недооценка или переоценка, — это проблема той или иной модели анализа. Я лично ориентируюсь на технические и фундаментальные факторы, мне это помогает, — объяснил свои методы выстраивания прогнозов эксперт.

По его словам, налоговый период и повышение объемов продажи со стороны Центробанка в ближайшее время могут поспособствовать укреплению рубля, а вот зимой его курс будет колебаться в диапазоне 75–80 за доллар и 87–93 — за евро.

Скандальные выборы и рубль

На более долгосрочную перспективу есть один фактор, который мы не можем не учитывать, — выборы в США 3 ноября. Перед ними на рынках бывают серьезные колебания, и, казалось бы, в связи с возможной победой Джозефа Байдена, шансы у которого занять Белый дом все выше, рубль должен был падать.

Однако в последнюю неделю, отмечает Егоров, именно в американскую сессию рубль почему-то укреплялся, несмотря на то, что кандидат от демократов называет Россию одной из главных угроз, теоретически при нем давление на нашу страну может усилиться.

Впрочем, уверен специалист, России без разницы, кто из «старичков» победит на выборах за океаном — действующий президент Дональд Трамп от республиканцев или Байден.

— Дело не в том, кто победит, а какие будут возражения, пересмотры. Все понимают, что это будут самые скандальные выборы в истории. Трамп их в любом случае с первого раза не признает, если проиграет. У Байдена тоже наверняка свои «базуки» заготовлены, если Трамп выиграет. И эта история может не закончиться в ноябре. Возможно, Трамп в ней предпочтительней. Он хоть и кричит на Россию, но не так много делает. А Байден хоть и выживает из ума, но настроен более агрессивно против России и, возможно, захочет это доказать, — предположил финансист.

Ждать ли «черных лебедей»

Однако в целом на зиму Александр Егоров находит и позитив. Как минимум у аналитика нет предчувствия потрясений, аналогичных пандемии COVID-19. Все равно разрабатываются и регистрируются вакцины. Если в нашей стране прививочная кампания от коронавируса в декабре — январе — феврале пойдет достаточно активно, то это станет положительным сигналом для российской экономики. Не исключено, что при ухудшении ситуации Евросоюз станет больше склоняться к приобретению отечественных вакцин.

— Поэтому что-то неожиданное, какой-то «черный зимний лебедь», с моей субъективной точки зрения, не прослеживается. И президент наш демонстрирует миролюбивое настроение — и по ядерному вооружению договориться пытается, и COVID берет под контроль. Болезненно, но все равно процесс налажен. С точки зрения экономики Китай неплохо восстанавливается. У меня предчувствия чего-то дурного и глобального нет, — отмечает финансовый аналитик.

Евгений Коган не так оптимистичен. По его словам, в 2013 году россияне не думали о том, что против нашей страны введут санкции, а в 2020-м не ожидали настолько кардинальных изменений жизни из-за коронавируса.

— Макрофинансисты знают такое правило — на «четвертый валет» ты не закладываешься. Что это такое? Непредсказуемые события, которые мы не можем прогнозировать. Когда у меня в начале 2020 года спрашивали, что я думаю про коронавирус, я спрашивал в ответ: «Что вы думаете про Деда Мороза?» По сути, значительно недооценивал это явление. Почему? Мы видели свиной грипп, мы видели другие виды возбудителей — все это было неким шумом. А этот вирус стал тем самым «четвертым валетом», о котором невозможно было догадываться, — вспомнил эксперт.

И, конечно, если произойдет что-то экстраординарное, если прилетит «черный лебедь» или выпадет «четвертый валет», то прогнозы того же курса валют, увы, придется, как и весной, строить по новой.

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