На доллар надежды мало: россиянам предсказали проблемы с деньгами и тяжелый 2021 год

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Опрошенные «Вечерней Москвой» экономисты считают, что 2021 год может стать одним из самых тяжелых за последнее время. Сказывается и мировой кризис, и пандемия коронавируса. Специалисты рассказали, как лучше распорядиться своими финансами и сохранить накопления.



Эксперт по личным финансам Светлана Костикова считает, если речь идет о сохранности капитала на год и более, то лучшим вариантом по-прежнему остаются долларовые накопления:

— Мы все еще очень привязаны к этой валюте, плюс очередные санкции могут крайне негативно сказаться на рубле, как, в принципе, и любые потрясения. Если у вас есть определенные потребности в перспективе до года, то копить следует в той валюте, в которой планируется покупка, — на авто на отечественном рынке копим в рублях, на путешествие за границу или покупку европейской недвижимости — в евро, все остальные сбережения по-прежнему храним в долларах, — говорит она.

Костикова указывает на то, как больно на рубле сказывается практически любое мировое событие, даже не связанное напрямую с нашей страной, будь то протесты в Белоруссии или столкновения в Нагорном Карабахе, поэтому хранить сбережения на длительную перспективу в нацвалюте точно не следует.

— Если говорить об инвестициях, то смотреть стоит в сторону ETF (иностранные биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже). В частности, компания FinEx стала первым провайдером, выпустившим ETF для россиян в рублях, они доступны и через ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), и через брокерский счет. У нас появилось и много БПИФов (биржевые паевые инвестиционные фонды), но они должны быть только индексными, повторяющими биржевые или страновые индексы, что позволяет сохранить капитал. То есть, если, как в марте, на рынке что-то произойдет, сбережения, конечно, подсядут, но и снова вырастут вместе с рынком, — рекомендует эксперт.

Более мрачные сценарии вложений 2021 года видит профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По его мнению, задачей-максимум на ближайшее время станет не приумножение доходов, улучшение своего статуса, а сохранение имеющегося:

— Будущий год точно не располагает к трате денег на статусные вещи вроде новой модели авто или нового модного смартфона. Самым лучшим решением будет направить все свои дополнительные доходы именно на накопительную часть. Классический пример — сделать ремонт в бабушкиной квартире, до которого долго не доходили руки, и сдавать. Словом, сейчас необходимо сформировать будущие источники дохода, потому что год предстоит крайне тяжелый, об этом говорят все. И мои слова не запугивание, просто по всем экономическим показателям это так, — говорит он.

2021-й точно не подойдет для финансовых экспериментов. Вы по-прежнему можете вкладываться в ценные бумаги, но только в надежные, а не спекулятивные. Кроме того, Юденков считает, что совет вкладываться в доллар уже не совсем актуален, поскольку есть серьезные основания сомневаться в надежности этой валюты:

— Сейчас важны, прежде всего, инструменты, которые помогут обезопасить деньги в будущем, так, чтобы достойно выйти из этого кризиса. Если вы успели накопить какую-то солидную сумму в рублях, например, семь миллионов, единственное адекватное вложение, которое я вижу, — столичная недвижимость. Если вы думали о том, чтобы перевести эти накопления в доллары, то не стоит — уже есть общемировое сомнение в долларе, как в мировой валюте, и это мы еще не знаем, что случится после выборов в Штатах. Идут и обсуждения на валютном фонде о создании корзины валют, которая позволит вывести новую международную валюту, в которой и будут проводиться расчеты, — отмечает он.

Финансист считает, что одно то, что подобные разговоры начались, является важным маркером того, что мировое сообщество не видит доллар некой единой платежной единицей, потому наиболее оптимальными вложениями сегодня станут недвижимость и драгоценные металлы.

— Тут вопрос еще и в том, насколько готовы вы уйти от сегодняшнего потребления и вложиться в будущее. Когда вы покупаете золото — это для правнуков, квартиру — для детей. Для себя в таких условиях ничего не остается, увы. Здесь можно привести хорошую аналогию, о которой я рассказываю студентам. Был такой период в истории человечества, когда от Древнего Рима, Греции мы ушли во тьму Средневековья, откатившись на десять веков назад. И ведь люди знали все те технологии, но они почему-то не работали — идеи церкви настолько поработили сознание, что человечество сознательно отреклось от благ цивилизации и ушло в нищету и болезни. Так и мы, построили богатый, красивый мир, но с чего мы решили, что завтра будет лучше, чем сегодня? Нам всем необходимо прилагать усилия для того, чтобы хотя бы не стало хуже, — подытожил Юденков.

Финансист заключил, что в финансовом смысле 2021 год — время сделать выбор, будете ли вы вкладывать в настоящее или в будущее. И если вы планируете выйти из кризиса с поднятой головой, лучше сделать выбор в пользу последнего, сократив потребление и формируя подушку безопасности.

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