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Нефть подешевела на опасениях из-за обострения ситуации с COVID-19
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Нефть подешевела на опасениях из-за обострения ситуации с COVID-19

Ростислав Зубков

Экономика

В пятницу утром, 23 октября, мировые цены на нефть падают на фоне опасений по спросу, которому угрожает ухудшение ситуации с коронавирусом в мире. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 08:18 по московскому времени декабрьские фьючерсы Brent подешевели на 0,24 процента до 42,36 доллара за баррель. В это же время стоимость фьючерсов WTI с поставками в декабре снижалась на 0,27 процента до 40,53 доллара за баррель.

С одной стороны, игроки на рынке энергоносителей оптимистично смотрят на ситуацию, поскольку в скором времени в США может быть принят новый пакет стимулирующих мер. С другой стороны, эти меры вводятся на фоне значительного обострения проблем, связанных с пандемией COVID-19.

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