Новак заявил о восстановлении спроса на топливо на АЗС в разных регионах мира

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Спрос на топливо на автозаправках восстановился до уровня 80–100 процентов в разных регионах мира. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

— Что касается спроса на заправках, также восстановление составило до 80–100 процентов по разным регионам, по разным компаниям, — отметил он.

Новак добавил, что в настоящее время дефицит на рынке нефти составляет порядка миллиона баррелей в сутки. Это свидетельствует о некоторой стабилизации ситуации.

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