Новак спрогнозировал рост доли СПГ в мировой торговле до 52 процентов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Доля реализации сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке к 2035 году достигнет 52 процентов. Об этом в воскресенье, 11 октября, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, благодаря такому показателю объем продаж СПГ превысит объем продаж трубопроводного газа. Глава Минэнерго РФ добавил, что потребление природного газа растет высокими темпами.

— По прогнозам, к 2030 году мировой спрос на СПГ возрастет до 580 миллионов тонн, а доля СПГ в мировой торговле газом увеличится с 35 процентов в 2017 году до 52 процентов к 2035 году, — отметил Новак.

Он подчеркнул, что к 2025 году РФ будет производить свыше 68 миллионов тонн СПГ ежегодно. Министр также спрогнозировал увеличение доли государства на рынке до 25 процентов от общемирового показателя.

Как отметил Новак, в распоряжении у российских производителей сжиженного природного газа имеются наибольшая в мире база ресурсов, географическая близость к Европе и Азии и перспективы, связанные с Северным морским путем. Это позволит РФ поставлять большие объемы газа в европейские и азиатские страны с меньшими затратами, передает ТАСС.

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