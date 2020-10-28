«Вопрос не в деньгах»: Силуанов объяснил отказ индексировать пенсии работающим пенсионерам

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Министерство финансов России не считает нужным индексировать пенсии работающим пенсионерам. Вместо этого лучше помочь нетрудоустроенным гражданам, считает глава ведомства Антон Силуанов.

В ходе выступления в Госдуме он рассказал, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался.

— Позиция наша следующая. Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен, — пояснил министр.

Силуанов подчеркнул, что заработок может быть и небольшим, но все же он есть. Более того, зарплата в последние годы растет, опережая темпы инфляции.

— Здесь вопрос даже не в деньгах, наверное, а в некой справедливости, когда, получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите — давайте еще и индексировать пенсию, — цитирует ТАСС руководителя Минфина.

Он полагает, что на сегодняшний день важнее сосредоточить усилия властей на поддержке неработающих пенсионеров.

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