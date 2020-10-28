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«Вопрос не в деньгах»: Силуанов объяснил отказ индексировать пенсии работающим пенсионерам
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

«Вопрос не в деньгах»: Силуанов объяснил отказ индексировать пенсии работающим пенсионерам

Ростислав Зубков

Финансы

Министерство финансов России не считает нужным индексировать пенсии работающим пенсионерам. Вместо этого лучше помочь нетрудоустроенным гражданам, считает глава ведомства Антон Силуанов.

В ходе выступления в Госдуме он рассказал, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался.

— Позиция наша следующая. Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен, — пояснил министр.

Силуанов подчеркнул, что заработок может быть и небольшим, но все же он есть. Более того, зарплата в последние годы растет, опережая темпы инфляции.

— Здесь вопрос даже не в деньгах, наверное, а в некой справедливости, когда, получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите — давайте еще и индексировать пенсию, — цитирует ТАСС руководителя Минфина.

Он полагает, что на сегодняшний день важнее сосредоточить усилия властей на поддержке неработающих пенсионеров.

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