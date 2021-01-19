За минувшие сутки 4532 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За минувшие 24 часа в столице вылечились от коронавируса еще 4532 человека. Такие данные приводит Telegram-канал оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Уточняется, что за сутки госпитализировано с COVID-19 1233 человека, скончалось 84 пациента.

— Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, — напомнили в оперштабе.

Фото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Ранее в оперштабе рассказали о выявлении новых 3115 случаев коронавирусной инфекции в Москве за 24 часа.

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