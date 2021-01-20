Минздрав РФ получил документы для регистрации вакцины от Центра Чумакова

Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Документы на регистрацию вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова, поступили в Минздрав России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 20 января.

— В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, — уточнил глава Минздрава.

Он отметил, что документы были направлены на экспертизу, а по ее итогу будет решаться вопрос государственной регистрации. Министр уточнил, что после регистрации нового препарата в России будут доступны три вакцины, разработанные по разным технологиям, передает РИА Новости.

Это станет серьезным вкладом в борьбу с пандемией коронавируса, подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день.

Позже в России была зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона». Она была разработана центром «Вектор». Еще одну разработку планируют зарегистрировать в феврале — марте. В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создают цельновирионную вакцину.

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