Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
За сутки в столице выявили 2452 новых случая COVID-19
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За сутки в столице выявили 2452 новых случая COVID-19

Ксения Монахова

Общество

За последние сутки в Москве выявлено 2452 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице 20 января.

Ранее во вторник, 19 января, в столице было зафиксировано 3115 новых случаев.

В оперштабе отметили, что всего в России выявлено 3 633 952 случая коронавируса в 85 субъектах страны. За период пандемии зафиксировано 67 220 летальных исходов, 3 027 316 человек вылечились.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вакцинация от коронавируса началась в «Депо», «Геликон-опере» и флагмане МФЦ в Москве

пандемияМосквакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Все мнения
О проекте