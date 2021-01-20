За сутки в столице выявили 2452 новых случая COVID-19

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За последние сутки в Москве выявлено 2452 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице 20 января.

Ранее во вторник, 19 января, в столице было зафиксировано 3115 новых случаев.

В оперштабе отметили, что всего в России выявлено 3 633 952 случая коронавируса в 85 субъектах страны. За период пандемии зафиксировано 67 220 летальных исходов, 3 027 316 человек вылечились.

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