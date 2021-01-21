Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Какие ограничения сохранятся в Москве после 22 января
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Какие ограничения сохранятся в Москве после 22 января

Руслан Давлетшин

Здоровье

Число заболевших коронавирусом снижается, столица России потихоньку возвращается к нормальной жизни. О полной отмене всех противоэпидемических мер пока речи не идет, но ситуация с распространением COVID-19 внушает осторожный оптимизм, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Какие ограничения смягчатся с 22 января 2021 года и какие останутся — в материале «Вечерней Москвы».

Культурное просвещение и развлечения офлайн

В столице возобновляется работа музеев, библиотек, выставочных залов и других учреждений культуры. Теперь в таких помещениях можно проводить развлекательные, рекламные и иные мероприятия. Остается одно условие — заполненность помещений не должна превышать 50 процентов от их общей вместимости, за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти.

Кроме того, с 22 января увеличивается максимальное количество зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах — с 25 до 50 процентов.

Какие ограничения сохранятся в Москве после 22 январяФото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Также в Москве снимаются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и мест присмотра за детьми. Но, опять же, заполняемость таких помещений не должна превышать 50 процентов.

Послабления для ссузов

К очной форме обучения смогут вернуться студенты столичных колледжей. Их транспортные карты будут разблокированы, а действие льгот на проезд в общественном транспорте возобновлено. Аналогичные смягчения касаются учреждений дополнительного образования, спортивных школ и детских досуговых центров.

Правда, при этом сохраняется дистанционное обучение в вузах правительства Москвы. Как и в федеральных вузах, оно продлится пока до 6 февраля. В мэрии отмечают, что решение о дальнейшем формате столичные власти будут принимать по согласованию с Минобрнауки России.

Какие ограничения пока остаются?

Несмотря на значительные послабления, в Москве пока сохранится текущий режим работы для ресторанов и кафе, ночных клубов, баров, дискотек, караоке и боулингов. Они по-прежнему будут работать до 23 часов.

Не отменено требование и о переводе не менее 30 процентов сотрудников организаций на удаленку до улучшения эпидемической ситуации.

Сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Но после прохождения вакцинации от COVID-19 социальные карты этих категорий граждан будут разблокированы, и горожане снова смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Какие ограничения сохранятся в Москве после 22 январяФото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Когда эпидемическая обстановка улучшится, все ограничения будут окончательно сняты. По крайней мере, мэр Москвы на это искренне надеется.

В последнее время число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве неуклонно снижается. С 18 января оно стабильно — менее четырех тысяч инфицированных в сутки. В больницы каждый день попадают 1200–1300 человек, тогда как в предпраздничные и праздничные дни было 1500–1800 человек.

В коронавирусных госпиталях сейчас проходят лечение 11,8 тысячи человек — минимум с ноября, а свыше девяти тысяч ковидных коек свободно. Кроме того, более 220 тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса.

Защититься от новой инфекции можно как в поликлинике, так и в мобильных пунктах, работающих в торговых центрах «Океания», «Город», «Саларис», «Л-153», Columbus и «Калейдоскоп». Кроме того, прививки делают в ГУМе, во флагманском офисе МФЦ «Мои документы» в «Афимолл Сити», фуд-молле «Депо» и театре «Геликон-опера».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Как работают и чем отличаются российские вакцины против коронавируса

эпидемиякоронавирусснятие ограничений
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте