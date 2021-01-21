Какие ограничения сохранятся в Москве после 22 января

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Число заболевших коронавирусом снижается, столица России потихоньку возвращается к нормальной жизни. О полной отмене всех противоэпидемических мер пока речи не идет, но ситуация с распространением COVID-19 внушает осторожный оптимизм, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Какие ограничения смягчатся с 22 января 2021 года и какие останутся — в материале «Вечерней Москвы».

Культурное просвещение и развлечения офлайн

В столице возобновляется работа музеев, библиотек, выставочных залов и других учреждений культуры. Теперь в таких помещениях можно проводить развлекательные, рекламные и иные мероприятия. Остается одно условие — заполненность помещений не должна превышать 50 процентов от их общей вместимости, за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти.

Кроме того, с 22 января увеличивается максимальное количество зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах — с 25 до 50 процентов.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Также в Москве снимаются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и мест присмотра за детьми. Но, опять же, заполняемость таких помещений не должна превышать 50 процентов.

Послабления для ссузов

К очной форме обучения смогут вернуться студенты столичных колледжей. Их транспортные карты будут разблокированы, а действие льгот на проезд в общественном транспорте возобновлено. Аналогичные смягчения касаются учреждений дополнительного образования, спортивных школ и детских досуговых центров.

Правда, при этом сохраняется дистанционное обучение в вузах правительства Москвы. Как и в федеральных вузах, оно продлится пока до 6 февраля. В мэрии отмечают, что решение о дальнейшем формате столичные власти будут принимать по согласованию с Минобрнауки России.

Какие ограничения пока остаются?

Несмотря на значительные послабления, в Москве пока сохранится текущий режим работы для ресторанов и кафе, ночных клубов, баров, дискотек, караоке и боулингов. Они по-прежнему будут работать до 23 часов.

Не отменено требование и о переводе не менее 30 процентов сотрудников организаций на удаленку до улучшения эпидемической ситуации.

Сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Но после прохождения вакцинации от COVID-19 социальные карты этих категорий граждан будут разблокированы, и горожане снова смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Когда эпидемическая обстановка улучшится, все ограничения будут окончательно сняты. По крайней мере, мэр Москвы на это искренне надеется.

В последнее время число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве неуклонно снижается. С 18 января оно стабильно — менее четырех тысяч инфицированных в сутки. В больницы каждый день попадают 1200–1300 человек, тогда как в предпраздничные и праздничные дни было 1500–1800 человек.

В коронавирусных госпиталях сейчас проходят лечение 11,8 тысячи человек — минимум с ноября, а свыше девяти тысяч ковидных коек свободно. Кроме того, более 220 тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса.

Защититься от новой инфекции можно как в поликлинике, так и в мобильных пунктах, работающих в торговых центрах «Океания», «Город», «Саларис», «Л-153», Columbus и «Калейдоскоп». Кроме того, прививки делают в ГУМе, во флагманском офисе МФЦ «Мои документы» в «Афимолл Сити», фуд-молле «Депо» и театре «Геликон-опера».

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