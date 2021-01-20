Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Как работают и чем отличаются российские вакцины от коронавируса
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Как работают и чем отличаются российские вакцины от коронавируса

Наталия Белова

Наука

Институт Чумакова подал документы на регистрацию собственной вакцины от коронавируса. Таким образом, в ближайшее время в стране появятся уже три отечественные прививки, благодаря чему люди смогут выбирать наиболее подходящий им препарат. Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, как создаются, работают и чем отличаются друг от друга российские вакцины.

— Что касается трех отечественных препаратов, все они работают на разных платформах. «Спутник» — векторная аденовирусная вакцина, основанная на двух серотипах человеческого аденовируса. «ЭпиВак» — пептидная, то есть там используется не аденовирус с генетическим фрагментом коронавируса, а готовые полипептиды вируса. Это однокомпонентный препарат, но требующий двукратной иммунизации, — отметил Крючков.

Что касается вакцины Института Чумакова, то она инактивированная. То есть, объяснил Крючков, пациенту вводят «мертвые», не способные размножаться частицы коронавируса.

— По сути, они уже не живые, но изначально, чтобы произвести такой препарат, необходимо культивировать большое количество живого вируса и затем поменять его свойства. По сути, это аналог китайских вакцин. Наиболее классическая платформа, в отличие от аденовирусных и полипептидных вакцин. Конечно, у нас идут разработки не только этих трех препаратов. Например, одна фармкомпания делает мРНК-вакцину, аналог Pfizer и Moderna, но разработка находится на ранней стадии. Процесс там довольно медленный. Существует еще платформа вирусоподобных частиц — там антигены «шипика» коронавируса вводятся на определенном носителе, — пояснил специалист. — Это инновационная система, потенциально она может быть более мягкой, менее реактогенной, чем аденовирусная.

У всех трех отечественных вакцин («Спутника», «ЭпиВакКороны», препарата Института Чумакова) довольно непростая схема производства. К примеру, чтобы создать аденовирусный двухкомпонентный препарат, необходимо вырастить соответствующую группу аденовирусов, генетически их изменить и внедрить в них нужные гены коронавируса. Затем идет производство готовой лекарственной формы, при котором все должно быть предельно стерильно, и только после этого препараты можно упаковывать и производить контроль качества.

— То есть такое производство именно в промышленных масштабах очень трудоемкое. Для производства «ЭпиВакКороны» необходимо специальное оборудование, — продолжил иммунолог. — Мало кто может создавать препарат в достаточных масштабах на своих площадях. С вакциной Института Чумакова все более стандартно. Проблема там в другом: в наработке большого количества высокопатогенного вируса ковида. Это предполагает крайне серьезные требования относительно безопасности, соответственно, вакцина может производиться не везде.

По мнению Крючкова, более дешевыми и простыми в производстве могут быть рекомбинантные вакцины. Долго ждать их выхода на рынок не придется, они могут появиться уже к началу осени, что серьезно расширит перечень препаратов, доступных для вакцинации, считает иммунолог.

Благодаря тому что ученые разрабатывают и регистрируют все большее число препаратов, скоро россияне смогут выбирать из целого списка вакцин. Правда, пока говорить о том, какая подойдет больше каждому конкретному человеку, невозможно: необходимо дождаться публикации результатов исследований, отмечает специалист.

— Я бы вообще пока не говорил о существенных отличиях уже существующих отечественных вакцин, — отметил он. — Вот когда на рынке появятся рекомбинантные препараты, можно будет пытаться сопоставлять. Предполагаю, тогда у нас появится выбор: какой препарат больше подойдет, например, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями или, наоборот, гражданам с крепким иммунитетом. Возможно, акцент будет сделан на отличие дозировок для людей с разным состоянием здоровья.

Пока нет достаточного количества публикаций с результатами исследований, Крючков рекомендует принимать решение о вакцинации на основе инструкций к применению препаратов и консультации врача.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Прививка на свадьбу и дополнительные антитела: как в Москве проходит масштабная вакцинация

вакцинакоронавирус«Спутник V»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте