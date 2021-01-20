Как работают и чем отличаются российские вакцины от коронавируса

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Институт Чумакова подал документы на регистрацию собственной вакцины от коронавируса. Таким образом, в ближайшее время в стране появятся уже три отечественные прививки, благодаря чему люди смогут выбирать наиболее подходящий им препарат. Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, как создаются, работают и чем отличаются друг от друга российские вакцины.

— Что касается трех отечественных препаратов, все они работают на разных платформах. «Спутник» — векторная аденовирусная вакцина, основанная на двух серотипах человеческого аденовируса. «ЭпиВак» — пептидная, то есть там используется не аденовирус с генетическим фрагментом коронавируса, а готовые полипептиды вируса. Это однокомпонентный препарат, но требующий двукратной иммунизации, — отметил Крючков.

Что касается вакцины Института Чумакова, то она инактивированная. То есть, объяснил Крючков, пациенту вводят «мертвые», не способные размножаться частицы коронавируса.

— По сути, они уже не живые, но изначально, чтобы произвести такой препарат, необходимо культивировать большое количество живого вируса и затем поменять его свойства. По сути, это аналог китайских вакцин. Наиболее классическая платформа, в отличие от аденовирусных и полипептидных вакцин. Конечно, у нас идут разработки не только этих трех препаратов. Например, одна фармкомпания делает мРНК-вакцину, аналог Pfizer и Moderna, но разработка находится на ранней стадии. Процесс там довольно медленный. Существует еще платформа вирусоподобных частиц — там антигены «шипика» коронавируса вводятся на определенном носителе, — пояснил специалист. — Это инновационная система, потенциально она может быть более мягкой, менее реактогенной, чем аденовирусная.

У всех трех отечественных вакцин («Спутника», «ЭпиВакКороны», препарата Института Чумакова) довольно непростая схема производства. К примеру, чтобы создать аденовирусный двухкомпонентный препарат, необходимо вырастить соответствующую группу аденовирусов, генетически их изменить и внедрить в них нужные гены коронавируса. Затем идет производство готовой лекарственной формы, при котором все должно быть предельно стерильно, и только после этого препараты можно упаковывать и производить контроль качества.

— То есть такое производство именно в промышленных масштабах очень трудоемкое. Для производства «ЭпиВакКороны» необходимо специальное оборудование, — продолжил иммунолог. — Мало кто может создавать препарат в достаточных масштабах на своих площадях. С вакциной Института Чумакова все более стандартно. Проблема там в другом: в наработке большого количества высокопатогенного вируса ковида. Это предполагает крайне серьезные требования относительно безопасности, соответственно, вакцина может производиться не везде.

По мнению Крючкова, более дешевыми и простыми в производстве могут быть рекомбинантные вакцины. Долго ждать их выхода на рынок не придется, они могут появиться уже к началу осени, что серьезно расширит перечень препаратов, доступных для вакцинации, считает иммунолог.

Благодаря тому что ученые разрабатывают и регистрируют все большее число препаратов, скоро россияне смогут выбирать из целого списка вакцин. Правда, пока говорить о том, какая подойдет больше каждому конкретному человеку, невозможно: необходимо дождаться публикации результатов исследований, отмечает специалист.

— Я бы вообще пока не говорил о существенных отличиях уже существующих отечественных вакцин, — отметил он. — Вот когда на рынке появятся рекомбинантные препараты, можно будет пытаться сопоставлять. Предполагаю, тогда у нас появится выбор: какой препарат больше подойдет, например, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями или, наоборот, гражданам с крепким иммунитетом. Возможно, акцент будет сделан на отличие дозировок для людей с разным состоянием здоровья.

Пока нет достаточного количества публикаций с результатами исследований, Крючков рекомендует принимать решение о вакцинации на основе инструкций к применению препаратов и консультации врача.

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