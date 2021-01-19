Прививка на свадьбу и дополнительные антитела: как в Москве проходит масштабная вакцинация

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

11:00 — разгар рабочего дня, а на третьем этаже ГУМа уже немало посетителей. Дело не в скидках и не в акциях, а в том, что накануне в главном магазине столицы стартовала бесплатная масштабная вакцинация. «Вечерняя Москва» пообщалась с теми, кто решил не терять времени зря и сделать прививку одним из первых.

Прививочный пункт на третьем этаже ГУМа открылся в понедельник, 18 января, и сразу стал чрезвычайно популярным у москвичей — еще бы, вакцина с видом на Кремль! Пункт работает с 10:00 до 21:00. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.

— Ориентируйтесь на час–полтора ожидания, — советует местный сотрудник, консультирующий пришедших, — потом, уже после прививки, вас попросят посидеть у нас еще где-то полчаса, чтобы врач понаблюдал за вашим состоянием.

— А что, бывали неприятные прецеденты?

— Да нет. Это, скорее, мера перестраховки. Вчера человек 200 привили, все ушли на своих ногах, — смеется молодой человек.

Видео: Наталия Белова, «Вечерняя Москва»

В очереди много пенсионеров. Долгое время пожилым людям прививаться не рекомендовали, опасаясь возможных рисков для здоровья. Однако после длительных исследований было установлено, что никакой опасности препарат для них не представляет. Но неужели не осталось никаких опасений?

— Бабка с дедом у меня в подъезде заразились еще в первую волну, оба уехали в реанимацию. Дед так и не вернулся. Так что с прививкой уж как-то спокойнее, — отвечает бабушка в смешной шапке-ушанке и с тележкой в руках.

Еще одна женщина стоит неподалеку, явно нервничает, постоянно смотрит на часы.

— Опаздываете?

— Ну да, как-то не ожидала, что будет такая очередь. Мне тут к работе ближе всего, вот и подумала, что так удобнее будет, — делится женщина.

— Так, может, в другой день придете? Или в поликлинику заранее запишетесь?

— Не могу. У меня план. У родственницы скоро свадьба, будет много людей. Вот я все и рассчитала так, что вторую дозу уколят как раз перед тем, как мне туда ехать. В самый раз, чтобы не заразиться. Даже если через день на прививку пойду — не успею.

Вот уж, действительно, мотивация.

В разговор включается еще один местный сотрудник. Он направляет очередь, которая все увеличивается, и консультирует людей по вопросам вакцинации:

— Вы тоже прививаться? Не волнуйтесь, это не страшно, все хорошо будет. Зато уйдете здоровой! Сейчас постоите, зайдете, вам врач все подробно расскажет, объяснит. Ну передумаете — выйдете, ничего страшного.

— А почему у вас людей так много? Вроде рабочий день, да и в поликлинике у дома удобнее.

— Ну так, а что вы хотите: центр города, красота. Плюс здесь записываться не надо: просто пришел, дождался своей очереди, укололся. Единственное неудобство — второй раз придется ехать сюда же. Нельзя первый препарат уколоть здесь, а второй — уже у дома, придется помотаться. А вообще, плохих отзывов о нашей вакцине я не слышал. У нас начальница даже в испытаниях участвовала, все дневники заполняет о самочувствии. Так вот даже у нее все в порядке.

Видео: Наталия Белова, «Вечерняя Москва»

Есть в очереди и те, кто уже успел переболеть коронавирусом. Этот опыт для них оказался настолько неприятным, что люди решили обезопасить себя еще и вакциной.

— Я переболела давно, еще в первую волну, — рассказывает женщина. — Болела довольно тяжело: с температурой, проблемами с дыханием. Обоняние, конечно, пропало, очень долго не восстанавливалось. Словом, болезнь я перенесла довольно неприятно, по второму кругу идти не хочется.

— Разве антитела у вас не выработались?

— Выработались, конечно. Но я слежу за их уровнем, смотрю, что постепенно их начало становиться все меньше, меньше... Я не знаю, как болезнь будет протекать во второй раз, так что решила подстраховаться и сходить на прививку.

Из прививочного пункта начинают выходить люди — все на своих ногах, вполне себе здоровые и даже не побледневшие.

— Да ничего страшного, девушка, не волнуйтесь. То же, что и с прививкой от гриппа, только времени больше заняло, — делится уже провакцинировавшийся мужчина. — Зашел, врач меня осмотрел, спросил, как себя чувствую, не болел ли. Ну а потом все — укололи, попросили немного посидеть и отпустили. Больно не было. Говорю же: обычный укол, да и рука у врача легкая.

— А рекомендации какие-то давали?

— Больше отдыхать и не волноваться, если будут какие-то небольшие ухудшения самочувствия, слабость. Очень удобно — можно и от работы на денек откосить, — рассмеялся собеседник.

Где и как можно сделать прививку

На сегодняшний день в Москве развернуто около 120 пунктов вакцинации от COVID-19. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, в столице открыто около сотни стационарных пунктов вакцинации и 20 выездных. Мэр также добавил, что с начала программы первую дозу прививки получили около 200 тысяч москвичей. Почти половину из них составили люди старше 60 лет.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», сделать прививку против коронавируса, кроме пункта в ГУМе, также можно будет во флагманском офисе «Мои документы» в ЦАО, ТРЦ «Афимолл Сити», фуд-молле «Депо», театре «Геликон-опера», в ТЦ «Океания», «Город», «Саларис», «К-153», Columbus и «Калейдоскоп».

В ТЦ «Океания» и «Город» вакцинация начнется 20 января. С 27 января по 2 февраля мобильные бригады врачей будут работать в центрах «Саларис» и «К-153». В ТЦ Columbus и «Калейдоскоп» прививку можно сделать с 3 по 9 февраля.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Иммунолог объяснил, почему у пациентов с ковидом проявляются разные симптомы