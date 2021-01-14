Иммунолог объяснил, почему у пациентов с ковидом проявляются разные симптомы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус может начинаться с любых симптомов: от болей в голове до резей в животе. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, вероятно, появление тех или иных симптомов зависит от общего состояния человека до начала болезни, а коронавирус бьет по самым слабым точкам.

— У одного пациента появились выраженные боли в спине. Ранее он страдал от мочекаменной болезни, был пиелонефрит. Выяснилось, что у него начался коронавирус — болезнь ударила по почкам. Видимо, поврежденные органы быстрее реагируют на попадание вируса в организм. Сама болезнь протекает в две фазы: первая — ОРВИ, когда вирус попадает на слизистую и начинает там размножаться. Дальше, если иммунная система не успевает сработать, начинается вторая фаза: вирус проникает в кровь и разносится по всем органам. Он может поражать любую ткань, любую клетку, — пояснил Болибок.

Нередким симптомом, по словам медика, являются и боли в животе, обострение панкреатита:

— Боли оказываются настолько жесткими, что люди вызывают скорую и их везут к хирургам смотреть, нет ли аппендицита, а оказывается — все тот же коронавирус. Идея такова: какой симптом ни назови — почти наверняка он может быть при коронавирусе. Одни жалуются на понос, другие — на запоры, одни — на судороги, другие — на боли в костях. Пострадать может любой орган. Пациенты говорят, что никогда не испытывали ничего подобного. Вы можете болеть так, как не болели никогда в жизни.

Болибок заключил, что сегодня любое изменение в состоянии здоровья является поводом для обращения к терапевту, поскольку поставить точный диагноз человек, не являющийся врачом, практически не может.

Часто говорят об ошибках при самостоятельном лечении пациентов с коронавирусом, болеющих на дому. На самом деле, по словам медика, выделить общие ошибки довольно непросто, поскольку симптоматика у больных слишком разная — коронавирус может давать практически любые симптомы.

— То, что будет ошибкой в одном случае, — говорит эксперт, — окажется абсолютно обоснованным действием в другом. У меня было три послековидных пациента: у одного болезнь началась с сильной головной боли, он мерил давление, думал, что это — следствие гипертонии; у другого поднялась температура; у третьего заболели кости. И все это члены одной семьи. Картина коронавируса может быть абсолютно разнообразной. Роспотребнадзор приводит следующие основные симптомы: температура, головная боль, ломота в суставах, мышцах, затруднение дыхания и боли в груди, потеря обоняния, боли в животе. И все эти признаки могут появляться в абсолютно любых комбинациях.

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