Безнадежный COVID-19: есть ли шанс на жизнь у пациентов со стопроцентным поражением легких

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Из пациентов со стопроцентным, «безнадежным» поражением легких на фоне коронавируса выживут только 30 процентов — остальные погибнут. Такую статистику привел врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Медик отметил, что случаи тяжелого поражения легких начали выявлять все чаще с осени 2020 года. Связано это с общим увеличением количества больных:

— Из всех случаев тяжелого течения коронавируса пациентов со стопроцентным поражением легких будет порядка 20 процентов. И, к сожалению, это является самой угрожающей ситуацией, которая чаще всего заканчивается плачевно. Легкие фактически не работают, заполняются гиалуроновой кислотой, и происходит настоящая катастрофа. На этом этапе единственный способ спасти человека — подключить его к аппаратам, но, к сожалению, это далеко не всегда помогает. Дело в том, что самостоятельное дыхание и дыхание через аппарат — две абсолютно разные вещи: сколько бы мы ни пытались, но прибор не сравним с реальными физиологическими процессами. В итоге из-за нехватки кислорода развивается полиорганная недостаточность. Конечно, спасают пациентов даже со стопроцентным поражением легких, но выживает только порядка 30 процентов.

Рост количества тяжелых случаев, как отметил Кондрахин, обусловлен еще и условиями лечения: когда болезнь развивается в стационаре, врачам проще ее контролировать, но многие пациенты приезжают в госпитали уже в крайне плохом состоянии:

— Результат лечения зависит от возможностей госпиталя и от скорости обращения. Люфт времени при коронавирусе крайне важен: болезнь развивается лавинообразно, она имеет тенденцию развиваться настолько быстро, что между 25-процентным и 75-процентным поражением легких проходит всего три дня. Более того, известны случаи, хотя и единичные, когда с начала болезни до стопроцентного поражения легких проходило всего несколько часов.

Разовьется ли коронавирус до «безнадежной» стадии, по словам Кондрахина, зависит прежде всего от иммунитета пациента. В группе риска традиционно находятся пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, а также беременные женщины, иммунитет которых гормонально подавляется.

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