Как работают выездные бригады вакцинации от коронавируса

Медсестра Мария Мисюченко работает в мобильном пункте вакцинации, расположенном в торговом центре у Красной площади. После прививки от коронавирусной инфекции каждому выдается такой сертификат о прохождении вакцинации / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 18 января,в Главном универмаге столицы начала работу выездная бригада вакцинации от коронавируса. К торговому комплексу завтра присоединятся и другие пункты, расположенные в общедоступных местах.

Столичные торговые комплексы становятся местом где не только приобретаются модная одежда, предметы быта или продукты питания, но и точкой, где можно пройти процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции.

Первым таким местом в Москве стал универмаг у Красной площади. Там начала работу выездная бригада медиков. Она делает прививки желающим с 10:00 до 21:00. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.

— Это очень удобно, москвичи могут сходить в магазин и одновременно, не теряя времени, вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Все санитарно-эпидемиологические требования здесь обеспечиваются, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, выездные бригады будут работать и в других местах города. И если такой формат будет пользоваться популярностью, количество бригад увеличат.

— В Москве продолжает набирать обороты вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 190 тысяч москвичей уже сделали прививку, а еще более 100 тысяч записались на процедуру. По поручению президента России в Москве мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад, — отметила Анастасия Ракова.

Универмаг, кстати, готов открыть и вторую, дополнительную точку для прививок, тем более ежедневно этот торговый комплекс посещают десятки тысяч человек. Поэтому здесь уже готовы нарастить мощности мобильного медпункта.

В ближайшие дни сделать прививку против коронавируса можно будет также во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа города, торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити», фудмолле «Депо», театре «Геликон-опера». Помимо этого, вакцинация будет проводиться в торговых центрах «Океания», «Город», «Саларис», «К-153», Columbus и «Калейдоскоп».

Как уточнили в соцблоке мэрии, в торговых центрах «Океания» и «Город» вакцинация начнется 20 января и продолжится всю неделю. С 27 января по 2 февраля мобильные бригады врачей будут работать в центрах «Саларис» и «К-153». В торговых центрах Columbus и «Калейдоскоп» прививку можно сделать с 3 по 9 февраля.

Как известно, вакцинация проводится в два этапа. Мобильные бригады, проработавшие в таких точках вакцинации неделю, вернутся сюда ровно через 21 день, чтобы обеспечить людей вторым компонентом. На эту процедуру запись будет осуществляться в день первой прививки.

Вакцинация занимает около 40 минут. Порядка 10–15 минут требуется на медосмотр и прививку, а последующие полчаса занимает поствакцинальное наблюдение врачей за пациентом.

В столичной мэрии напомнили, что число категорий жителей, кому доступна бесплатная вакцина, постоянно расширяется.

Сейчас прививку могут сделать москвичи старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями, которые находятся в группе риска. Также вакцинироваться могут ряд других категорий граждан. И этот список постоянно расширяется. Например, с сегодняшнего дня прививку от опасной инфекции могут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые.

Все пункты вакцинации перечислены на официальном портале мэра и правительства Москвы. Для записи в поликлинику достаточно ввести дату своего рождения и номер полиса обязательного медицинского страхования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Куснирович, президент группы компаний – владельца ГУМа:

— Мы выполнили все санитарноэпидемиологические требования: бесперебойное электричество, водоснабжение, минимум 17 квадратных метров для процедурного кабинета и другие. Я лично столкнулся с этой коварной болезнью и очень заинтересован в том, чтобы все посетители ГУМа, то есть порядка 30 тысяч человек в день, получили возможность защититься от нее. И столичный Комплекс соцразвития быстро отреагировал на такую потребность.

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