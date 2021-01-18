Около 34 тысяч сертификатов о вакцинации от COVID-19 выдали через госуслуги с 31 декабря

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Порядка 34 тысяч сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции было выдано через единый портал госуслуг с 31 декабря 2020 года. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

По его словам, граждане могут получить электронные сертификаты в личном кабинете на портале после того, как пройдут второй этап вакцинации. Кроме того, он отметил что документ можно предоставить в виде QR-кода в мобильном приложении, передает РИА Новости.

Ранее он сообщил, что запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции через портал госуслуг заработала в тестовом режиме. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться сможет любой гражданин, уточнил Чернышенко.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Голикова заявила о высокой эффективности российских вакцин от COVID-19