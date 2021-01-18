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Запись на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги заработает с 31 января
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Запись на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги заработает с 31 января

Кирилл Николаев

Общество

Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции через портал госуслуг заработала в тестовом режиме. Об этом в понедельник, 18 января, заявил вице-премьер Российской Федерации Димитрий Чернышенко.

Он отметил, что с 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться сможет любой гражданин. Информация о записи на прививку от коронавируса появится в личном кабинете пользователя.

Чернышенко добавил, что на портале госуслуг имеется форма обратной связи по вакцинации. Он призвал пользователей оставлять отзывы, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о высокой эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции.

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