Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мантуров оценил объемы поставок вакцины «Спутник V» в российские регионы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мантуров оценил объемы поставок вакцины «Спутник V» в российские регионы

Кирилл Николаев

Общество

Объем поставок российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в регионы страны в январе составит 2,1 миллиона доз. Об этом в понедельник, 18 января, заявил глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По его словам, в феврале объем поставок вакцины «Спутник V» составит 5,7 миллиона, а в марте — почти 9 миллионов доз.

— Набранные темпы и подготовленные производства будут рассчитаны на то, чтобы увеличивать ритмично объемы производства, — цитирует Мантурова РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о высокой эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Голикова раскрыла подробности вакцинации от COVID-19 в России

вакцинаДенис Мантуровкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как тебе Житомир, Илон Маск

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Все мнения
О проекте