Мантуров оценил объемы поставок вакцины «Спутник V» в российские регионы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Объем поставок российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в регионы страны в январе составит 2,1 миллиона доз. Об этом в понедельник, 18 января, заявил глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По его словам, в феврале объем поставок вакцины «Спутник V» составит 5,7 миллиона, а в марте — почти 9 миллионов доз.

— Набранные темпы и подготовленные производства будут рассчитаны на то, чтобы увеличивать ритмично объемы производства, — цитирует Мантурова РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о высокой эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции.

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