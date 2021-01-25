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Врач объяснил, с чем связан небольшой уровень антител у тяжело перенесших COVID-19
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Врач объяснил, с чем связан небольшой уровень антител у тяжело перенесших COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Антитела у пациентов, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, могут слабо вырабатываться из-за назначения некоторых препаратов. Об этом рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в понедельник, 25 января.

По его словам, на сегодняшний день часто бывает, что человек тяжело переболел коронавирусом, а антитела у него не очень высокие.

— Это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа, — сказал Николай Малышев.

Врач отметил, что у получающих противовирусные лекарства может вырабатываться значительно меньшее число защитных антител, передает РИА Новости.

Ранее врачи назвали способ выявить коронавирус в домашних условиях.

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