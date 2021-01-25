Гинцбург прокомментировал новый пункт в инструкции к вакцине «Спутник V»

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал предупреждение, которое появилось в новой редакции инструкции к вакцине от коронавируса «Спутник V».

Ранее сообщалось, что, согласно новой инструкции, «Спутник V» следует принимать с осторожностью пациентам со злокачественными новообразованиями.

По словам Гинцбурга, инструкция не запрещает вакцинацию «Спутником V» онкобольным.

— Есть только указание о применении с осторожностью в такой группе пациентов, по консультации с лечащим врачом. Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины «Спутник V», а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии, — сказал глава Центра имени Гамалеи.

Он пояснил, что такие курсы могут снижать иммунную функцию организма. Александр Гинцбург отметил, что решение о вакцинации должно приниматься вместе с лечащим врачом, передает РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

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