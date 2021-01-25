Новое предупреждение появилось в инструкции к вакцине «Спутник V»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» следует принимать с осторожностью пациентам со злокачественными новообразованиями. Такое предупреждение появилось в новой редакции инструкции по медприменению вакцины «Гам Ковид Вак».

Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии вакцины на онкологические заболевания.

В инструкции поясняется, что вакцина может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, со злокачественными новообразованиями, передает РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

Ранее врачи Венесуэлы рассказали, что в ходе испытаний российской вакцины «Спутник V» не были выявлены серьезные осложнения.

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