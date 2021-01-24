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СМИ: Власти Пакистана дали согласие на экстренное использование вакцины «Спутник V»
Фото: АГН «Москва»

СМИ: Власти Пакистана дали согласие на экстренное использование вакцины «Спутник V»

Виктория Родимкина

Здоровье

В Пакистане российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут применять в экстренных случаях. Российский препарат стал третьей вакциной, одобренной пакистанским регулятором. Ввозить ее в страну и заниматься распространением будет фармкомпания AGP, сообщает газета Dawn со ссылкой на представителя правительства страны.

— Еще одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, — говорится в сообщении.

Так, Пакистан стал 12-й страной, которая одобрила применение российской вакцины.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

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