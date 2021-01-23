Вакцину «Спутник V» начнут производить в Турции

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В Турции начнут производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующее соглашение заключили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущий турецкий фармацевтический производитель. Об этом стало известно в субботу, 23 января.

Уточняется, что фонд приступил к трансферу технологии. Турецкий партнер будет выпускать в год миллионы доз вакцины, и производство может быть расширено в будущем.

«Спутник V» будет поставляться не только на внутренний рынок в пределах Турции, но и в другие страны, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Турции обсудил с послом РФ сотрудничество по вакцине «Спутник V».

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