Глава Минздрава Турции обсудил с послом РФ сотрудничество по вакцине «Спутник V»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москва и Анкара обсудили сотрудничество по вопросу вакцины «Спутник V». Об этом турецкая сторона сообщила во вторник, 19 января.

Ранее днем состоялись переговоры министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи и посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова.

— Мы обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, прежде всего относительно вакцины «Спутник V», — отметил глава турецкого минздрава в Twitter.

Напомним, вакцинация от ковида стартовала в Турции на прошлой неделе. Для этого применяется препарат CoronaVac китайской компании Sinovac. Предполагается, что кампания пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получают медики и входящие в группу риска граждане, на первом этапе привьют около девяти миллионов человек. Вакцину уже получили более 800 тысяч медработников.

В настоящее время Анкара обсуждает с Москвой возможность поставок российской вакцины «Спутник V».

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