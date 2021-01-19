Глава Минздрава Турции обсудил с послом РФ сотрудничество по вакцине «Спутник V»
Москва и Анкара обсудили сотрудничество по вопросу вакцины «Спутник V». Об этом турецкая сторона сообщила во вторник, 19 января.
Ранее днем состоялись переговоры министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи и посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова.
— Мы обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, прежде всего относительно вакцины «Спутник V», — отметил глава турецкого минздрава в Twitter.
Напомним, вакцинация от ковида стартовала в Турции на прошлой неделе. Для этого применяется препарат CoronaVac китайской компании Sinovac. Предполагается, что кампания пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получают медики и входящие в группу риска граждане, на первом этапе привьют около девяти миллионов человек. Вакцину уже получили более 800 тысяч медработников.
В настоящее время Анкара обсуждает с Москвой возможность поставок российской вакцины «Спутник V».
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