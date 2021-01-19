Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стали известны сроки первой поставки вакцины «Спутник V» в Мексику
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Стали известны сроки первой поставки вакцины «Спутник V» в Мексику

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Первые поставки вакцины «Спутник V» в Мексику стартуют в январе. Об этом заявили местные власти.

По словам министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда, с января по март в страну завезут 7,4 миллиона доз российского препарата от коронавируса. За это время должны привить 3,7 миллиона человек.

— С 25-го по 29 января ожидается первая партия, в феврале предусмотрено 250 тысяч доз в неделю, после чего в марте — 1,2 миллиона в неделю, — приводятся слова главы МИД в Twitter кабмина.

Уточняется, что объем первой партии «Спутника V» должен составить 400 тысяч доз.

Напомним, вакцинация от ковида стартовала в Мексике 13 января. Лекарство в первую очередь получают медики, в настоящее время им выдают вакцину Pfizer, поставки которой пришлось отменить. После 25 января Мексика начнет пользоваться российской разработкой. Согласно предварительным договоренностям, местные власти планируют закупить 24 миллиона доз «Спутника V».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Прививка на свадьбу и дополнительные антитела: как в Москве проходит масштабная вакцинация

вакцинаМексикакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Все мнения
О проекте