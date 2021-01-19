Стали известны сроки первой поставки вакцины «Спутник V» в Мексику

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Первые поставки вакцины «Спутник V» в Мексику стартуют в январе. Об этом заявили местные власти.

По словам министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда, с января по март в страну завезут 7,4 миллиона доз российского препарата от коронавируса. За это время должны привить 3,7 миллиона человек.

— С 25-го по 29 января ожидается первая партия, в феврале предусмотрено 250 тысяч доз в неделю, после чего в марте — 1,2 миллиона в неделю, — приводятся слова главы МИД в Twitter кабмина.

Уточняется, что объем первой партии «Спутника V» должен составить 400 тысяч доз.

Напомним, вакцинация от ковида стартовала в Мексике 13 января. Лекарство в первую очередь получают медики, в настоящее время им выдают вакцину Pfizer, поставки которой пришлось отменить. После 25 января Мексика начнет пользоваться российской разработкой. Согласно предварительным договоренностям, местные власти планируют закупить 24 миллиона доз «Спутника V».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Прививка на свадьбу и дополнительные антитела: как в Москве проходит масштабная вакцинация