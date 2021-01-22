Россия заключила договор на поставку вакцины «Спутник V» в Венгрию

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москва и Будапешт договорились о поставках вакцины «Спутник V» в Венгрию. Об этом сообщили в Минздраве РФ после встречи главы ведомства Михаила Мурашко с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, который находится с визитом в российской столице.

В российском министерстве рассказали, что стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на 13-м заседании межправительственной комиссии, которое состоялось 27 ноября 2020 года в венгерской столице.

— Основным стало сотрудничество в сфере здравоохранения и, в частности, вопрос поставок российской вакцины «Спутник V» в Венгрию, — указано на сайте Минздрава.

В результате соглашение о поставках было заключено между Российским фондом прямых инвестиций и венгерскими коллегами. Сийярто в свою очередь выразил уверенность в том, что это соглашение позволит ускорить вакцинацию в Венгрии и спасти жизни многих людей.

— Для меня большая честь и радость сообщить вам о том, что мы сегодня заключили договор, в рамках которого Россия поставит вакцину на территорию Венгрии в три этапа, — приводит РИА Новости его слова по итогам переговоров.

Напомним, Венгрия первой в ЕС одобрила использование «Спутника V». Она уже зарегистрировала российский препарат от ковида, причем по ускоренной процедуре. Также об одобрении этого лекарства по аналогичной схеме заявили в ОАЭ, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. В Белоруссии «Спутник V» уже зарегистрирован.

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