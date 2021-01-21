«Спутник V» пришел в Европу. Венгрия зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Венгрия стала первой страной в Европе, которая официально разрешила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». За венграми вполне могут пойти и остальные страны Европы и США, что даст российской вакцине реальный шанс закрепиться на международном уровне. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказали специалисты.

— Венгры — умные люди. Они не политиканством занимаются, а думают о здоровье. В Венгрии СССР оставил хорошее наследство. В Варшавском договоре Венгрия занимала ведущее место в производстве высокотехнологичных медицинских препаратов. Это было сделано общими усилиями, деньги в это вложили все страны — участницы Варшавского договора, — сказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Задержку официальной реакции Венгрии на российскую вакцину Онищенко объяснил международной практикой. Даже используемые за рубежом препараты, по словам политика, должны быть сертифицированы на местном уровне.

Онищенко заявил, что правительство Венгрии могло бы предложить России помочь наладить у них производство вакцины. Врач уточнил, что венгры не имеют опыта производства иммунобиологических препаратов — они никогда этим не занимались, но назвал лидеров Венгрии умными людьми, которые хотят защитить свой народ.

Российский врач и телеведущий Александр Мясников предположил, за венграми вполне могут пойти Европа и США.

— Венгры далеко не глупые люди. Они сертифицировали российскую вакцину не для того, чтобы кому-то угодить. Венгры поставили во главу угла безопасность, доступность и стоимость вакцины, — заметил доктор.

Мясников заявил, что любой разумный человек, тем более политик, «должен встать над безумной войной вакцин». По мнению медика, когда информационная война утихнет, люди поймут, что не может быть коллективный иммунитет в одной стране, например в России, и не быть в Бангладеш. Он подчеркнул, что мир маленький, все смешалось, и для того чтобы взять ковид под контроль, должен быть создан всемирный иммунитет, должен победить здравый смысл.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», российскую вакцину в Венгрии зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутника V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии. До этого российский препарат также был зарегистрирован в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и Белоруссии.

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