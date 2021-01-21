Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины «Спутник V»

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом в четверг, 21 января, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Так, Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, которая официально разрешила применение препарата на своей территории. Вакцину зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии, передает РИА Новости.

Ранее вакцину уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане, Белоруссии.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день.

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