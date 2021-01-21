ОАЭ зарегистрировали вакцину «Спутник V» по ускоренной процедуре

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» по ускоренной процедуре. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

На данный момент в ОАЭ продолжается фаза III клинических исследований с участием тысячи добровольцев, контроль над которыми осуществляет министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ и департамент здравоохранения Абу-Даби, передает РИА Новости.

Ранее вакцину уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Венгрии, Парагвае и Туркменистане, Белоруссии.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день.

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