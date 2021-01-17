Стало известно, когда в гражданский оборот поступит еще одна российская вакцина от COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте. Об этом рассказал директор по развитию научного учреждения Константин Чернов в воскресенье, 17 января.

На сегодняшний день центр заканчивает вторую стадию клинических испытаний нового препарата. Эффективность лекарства проверяют на добровольцах.

— Нашу вакцину можно ожидать в гражданском обороте, наверное, в районе марта, — заявил Константин Чернов в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что новая вакцина должна стать наиболее комплексной. По словам специалиста, в коронавирусе выявили свыше 50 различных белков. Вакцина сможет предоставить организму весь спектр этих компонентов, поэтому защита от инфекции будет полной.

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