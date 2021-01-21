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Нутрициолог назвала четыре правила питания, способные продлить жизнь
Фото: pexels.com

Нутрициолог назвала четыре правила питания, способные продлить жизнь

Анастасия Колоскова

Здоровье

Нутрициолог Марк Гилберт перечислил четыре правила питания, соблюдение которых способно улучшить здоровье человека и даже продлить жизнь.

Во-первых, как заверяет специалист, следует сократить в рационе количество калорий. Низкокалорийное питание способно замедлить старение, а также предотвращает развитие диабета, онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера.

Во-вторых, нужно следить за достаточным количеством витамина D в организме, который помогает иммунитету, так как его дефицит повышает риск смерти.

В-третьих, важно регулярно употреблять ягоды. Они благотворно влияют на сердце, иммунитет и снижают кровяное давление. Помимо этого, ягоды нормализуют кровоток и не дают накапливаться холестерину.

В-четвертых, введение в ежедневный рацион зеленого чая снижает риск развития диабета второго типа, рассказал Гилберт изданию Express.

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