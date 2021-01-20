Эксперты рассказали, как быстро войти в рабочий режим после новогодних праздников

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Эксперты Центра занятости населения «Моя работа» раскрыли пять эффективных правил, которые помогут сотрудникам войти в рабочий режим после новогодних праздников. Специалисты обозначили, на чем стоит сделать акцент для наиболее продуктивной трудовой деятельности и как избежать апатии после длительного перерыва.

Планируйте рабочее время

Если вы почувствовали апатию и на выполнение масштабных рабочих задач не хватает вдохновения и сил, начните планировать. Составьте список дел, которые вам необходимо реализовать в ближайшие несколько недель. Расставьте приоритеты. Такой подход поможет понять, что требует вашего внимания, какие задачи можно решить позже, а на какой вопрос и вовсе не стоит тратить время и энергию. Кроме того, во время планирования важно учитывать не только то, что вы хотите сделать, но и то, как выполнить задачи быстро и качественно. В первые недели планируйте рабочие дни детально, прописывая все приоритетные задачи, дедлайны и длительность выполнения. Это поможет вернуть дисциплину и качество работы.

Настройте себя на рабочий ритм

Не забывайте про общий настрой, который поможет вам вернуться к привычному рабочему ритму. Оставьте чувство вины за ваше расслабленное состояние после новогодних праздников, несобранность и легкую апатию. Выбросьте все негативные мысли из головы и смело начинайте работать над собой в наступившем году. Найдите подходящую мотивацию: личностный или профессиональный рост, общение с коллегами, материальные цели. Это поможет влиться в работу и наделит ее смыслом.

Соблюдайте режим

Высыпайтесь и придерживайтесь правильного режима питания, который ускорит адаптацию к привычному ритму. Не пропускайте обеденный перерыв. Своевременное поступление калорий и витаминов поможет адаптироваться организму к вынужденной перестройке. Постарайтесь отказаться от быстрых углеводов, после употребления которых падает уровень сахара в крови. К правильному питанию следует возвращаться постепенно. Пейте больше негазированной воды. Это избавит от обезвоживания и интоксикации, вызванных употреблением алкоголя и неправильной пищи во время праздников. Постепенно переходите на умеренное сбалансированное питание. Добавьте в рацион больше фруктов, орехов и овощей. Организму в среднем потребуется 2–3 дня, чтобы перестроиться на новый режим.

Сделайте перезагрузку на выходных

Ориентируйтесь на личные ощущения. После активных новогодних праздников необходимо не только войти в рабочий ритм, но и при этом оставаться в гармонии с собой. Если вы чувствуете, что продуктивно войти в трудовой режим тяжело и напряжение возрастает, то советуем отложить все домашние дела, которыми вы планировали заняться на выходных, и посвятить это время себе.

Многие сотрудники игнорируют такое адаптационное состояние и длительное время испытывают апатию или вовсе на фоне легкой депрессии принимают необдуманные решения, вплоть до смены работы. Во избежание подобного состояния советуем запланировать в календаре день, когда вы сможете устроить себе перезагрузку. Главное условие — полностью посвятить этот день себе. Займитесь любимым хобби, почитайте легкую литературу или устройте просмотр фильмов. Всего на один день вернитесь в расслабленное состояние. Этого будет достаточно, чтобы с понедельника приступить к работе с новыми силами.

Проанализируйте ситуацию

Не исключено, что вам тяжело войти в рабочую колею, потому что она не приносит никакого удовольствия, вы сейчас не на своем месте. Как правило, после длительного перерыва это ощущается особенно остро. Возможно, вы уже получили определенный опыт и знания в этой компании, вам уже давно пора двигаться дальше. В первые рабочие недели осознанно и без спешки оцените ситуацию и ваше отношение к работе. Это время подходит для переоценки ситуации — ваш взгляд не затуманен предпраздничной суетой и новогодним оптимистическим настроением. Напротив, сейчас ваш рассудок трезв и скептичен. Поэтому, возможно, у вас нет «синдрома рабочей дезадаптации», просто вам пора сменить работу.

На заметку

Если вам необходима консультация экспертов или помощь в трудоустройстве, советуем обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. Сайт центра занятости населения «Моя работа» — czn.mos.ru. 56 отделов трудоустройства, 50 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, и на ул. Шаболовке, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50 +, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

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