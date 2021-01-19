Эксперты из центра «Моя работа» рассказали, как найти работу при высокой конкуренции после пандемии

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

На фоне пандемии и экономического спада произошли серьезные изменения на рынке труда, которые также коснулись наиболее востребованных сфер среди соискателей. Эксперты отметили существенный дефицит кадров в определенных отраслях: IT, транспорт и логистика, строительная индустрия. Однако в некоторых областях специалисты, напротив, находятся в условиях повышенной конкуренции. Карьерные эксперты центра занятости «Моя работа» советуют максимально ответственно подойти к процессу поиска работы и предлагают пять действенных советов, которые помогут соискателям привлечь внимание к своей кандидатуре и получить хорошую работу.

Проявите активность

Недостаточно разместить резюме на рекрутинговых сайтах и ждать, когда вас найдут и пригласят на собеседование. Подобный вариант может быть релевантен только для представителей тех специальностей, которые находятся в дефиците на рынке труда.

При высокой конкуренции действует правило: чтобы получить одно приглашение на собеседование, нужно откликнуться минимум на 10 вакансий. Советуем регулярно делать мониторинг предложений и по возможности откликаться на 2–3 вакансии в день.

Стоит отметить, что самые интересные и денежные позиции нередко закрываются без публикации на специализированных платформах. Как правило, работодатель изначально рассматривает подходящего сотрудника среди бывших коллег и по рекомендациям знакомых, а уже потом размещает вакансию на рекрутинговых сайтах или в социальных сетях. Использует для этой цели телеграм-каналы и Facebook.

Не забывайте, что подходящую работу можно найти через бывших коллег или знакомых из вашей профильной сферы. Это надежный метод поиска, если вы постоянно развиваете сеть контактов и знакомств: руководителям проще принять на работу человека с рекомендацией, чем запускать сложный и долгий процесс поиска среди всей базы резюме. Разместите информацию о том, что вы находитесь в поиске работы в своих социальных сетях, или используйте для этой цели профессиональные сообщества. Такой подход повысит ваши шансы в поиске работы.

Используйте маркетинговые приемы

Перед тем как отправить отклик работодателю, адаптируйте свое резюме под конкретную вакансию. Оставьте только ту информацию, которая соответствует требованиям рекрутера. Лишнее описание, которое не имеет отношения к вакансии, лучше убрать.

Проведите исследование. Перед тем как пойти на интервью, изучите сайт: прочтите публикации и интервью с ключевыми лицами организации. Это поможет вам выявить основные потребности компании. Во время собеседования объясните работодателю, почему именно вы достойны занять эту должность. Сделайте акцент на важных деталях, которые помогут вам создать образ ценного сотрудника в глазах интервьюера: профессиональные навыки, кейсы, достижения. Не забывайте о конкретных примерах и портфолио.

Отслеживайте тенденции на рынке

Будьте в тренде. Следите за тем, что происходит в отрасли, читайте новости и профессиональную литературу. Регулярно посещайте отраслевые мероприятия и конференции, повышайте квалификацию с помощью различных курсов и тренингов, налаживайте полезные связи. Если вы планируете занять хорошую должность в престижной компании, в период вынужденного простоя важно регулярно оттачивать проектные или социальные навыки, повышать квалификацию и отслеживать современные тенденции на рынке.

Позаботьтесь о рекомендациях

Работодателю важно понять, есть ли у сотрудника необходимые для предстоящей работы личностные и профессиональные качества. Чаще всего рекомендации запрашивают кадровые агентства. Прямые работодатели, как правило, просят потенциального сотрудника предоставить контакты предыдущих работодателей.

Важно помнить — все, что вы указываете в анкете при трудоустройстве, может быть проверено службой безопасности. Если ваша цель — получить желаемое место работы, то советуем прежде, чем указывать в анкете контактную информацию поручителей, поставить их в известность. Звонок не должен быть для них неожиданностью. Руководитель имеет право подготовиться к интервью.

Соотносите свои ожидания с рыночными условиями

Узнайте, соответствует ли уровень желаемой зарплаты тому уровню, который указывается в условиях рассматриваемых вакансий. Если ваши ожидания слишком завышены, поиск работы может затянуться. Соберите как можно больше информации, просматривая резюме ваших коллег с равноценным опытом работы, уточните, какие цифры они указывают.

Не стоит забывать и о том, что если вы хотите получать достойную зарплату, то ваши профессиональные возможности должны совпадать с требованием крупных компаний. Выделите время на повышение квалификации или пройдите дополнительные курсы по своей специальности. В нынешних реалиях обучение стало главным ресурсом адаптации к изменениям, вызванным глобальными вызовами 2020 года. Так, согласно данным социологического опроса НИУ ВШЭ, в этом году уже более 80 процентов специалистов РФ готовы пройти необходимое переобучение, чтобы сохранить рабочее место или найти новую работу в своей сфере.

СПРАВКА

Если у вас остались вопросы или необходима помощь в трудоустройстве, то обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. Сайт центра занятости населения «Моя работа» — czn.mos.ru. 59 отделов трудоустройства, 51 из которых расположен в центрах госуслуг «Мои документы» города Москвы. Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, 38, стр. 1, и ул. Шаболовка, 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50 +, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, 1, стр. 1.

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