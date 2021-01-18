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Названы самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Названы самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года

Юлия Курганова

Рынок труда

По данным аналитиков сервиса по поиску работы Superjob, самой высокооплачиваемой вакансией начала 2021 года оказалась позиция врача анестезиолога-реаниматолога в Москве с заработной платой от 300 тысяч рублей. Также в топ предложений с высокими зарплатами попали две вакансии медиков в Краснодаре.

Также ведущий программист «1С» может получать в столице 270 тысяч рублей, Golang/Go разработчик — 260 тысяч рублей в месяц. В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Москве вошли заместитель главного инженера по производству и главный разработчик аналитических систем с зарплатой в 253 тысячи и 250 тысяч рублей соответственно.

В Санкт-Петербурге Senior C# разработчику готовы платить 250 тысяч рублей, руководителю по продажам — 200-250 тысяч рублей, DevOps Engineer — 185 тысяч рублей. Кроме того, свыше 150 тысяч рублей могут зарабатывать программисты PHP и программисты «1С».

В Казани аналитику «1С» работодатели предлагают от 200 тысяч рублей, специалисту по реализации электротехнического оборудования — 100 тысяч рублей. В Краснодаре главный врач онкологического центра может рассчитывать более чем на 200 тысяч рублей в месяц, отоларинголог — на 90 тысяч рублей.

В Ростове-на-Дону на высокие заработные платы могут претендовать Back-end Java разработчик (от 150 тысяч рублей), менеджер по продажам оборудования (от 150 тысяч рублей) и менеджер по продажам мобильной связи для бизнеса (100 тысяч рублей). Зарплаты от 100 тысяч рублей доступны ведущему разработчику, главному бухгалтеру, начальнику отдела продаж и инженеру строительного контроля в Хабаровске.

Начальнику производства во Владивостоке предлагают за работу 130 тысяч рублей, на 90-110 тысяч рублей может рассчитывать директор по персоналу в Воронеже, до 100 тысяч рублей предлагают руководителю отдела маркетинга и водителю-экспедитору категории Е в Перми.

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