Названы самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

По данным аналитиков сервиса по поиску работы Superjob, самой высокооплачиваемой вакансией начала 2021 года оказалась позиция врача анестезиолога-реаниматолога в Москве с заработной платой от 300 тысяч рублей. Также в топ предложений с высокими зарплатами попали две вакансии медиков в Краснодаре.

Также ведущий программист «1С» может получать в столице 270 тысяч рублей, Golang/Go разработчик — 260 тысяч рублей в месяц. В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Москве вошли заместитель главного инженера по производству и главный разработчик аналитических систем с зарплатой в 253 тысячи и 250 тысяч рублей соответственно.

В Санкт-Петербурге Senior C# разработчику готовы платить 250 тысяч рублей, руководителю по продажам — 200-250 тысяч рублей, DevOps Engineer — 185 тысяч рублей. Кроме того, свыше 150 тысяч рублей могут зарабатывать программисты PHP и программисты «1С».

В Казани аналитику «1С» работодатели предлагают от 200 тысяч рублей, специалисту по реализации электротехнического оборудования — 100 тысяч рублей. В Краснодаре главный врач онкологического центра может рассчитывать более чем на 200 тысяч рублей в месяц, отоларинголог — на 90 тысяч рублей.

В Ростове-на-Дону на высокие заработные платы могут претендовать Back-end Java разработчик (от 150 тысяч рублей), менеджер по продажам оборудования (от 150 тысяч рублей) и менеджер по продажам мобильной связи для бизнеса (100 тысяч рублей). Зарплаты от 100 тысяч рублей доступны ведущему разработчику, главному бухгалтеру, начальнику отдела продаж и инженеру строительного контроля в Хабаровске.

Начальнику производства во Владивостоке предлагают за работу 130 тысяч рублей, на 90-110 тысяч рублей может рассчитывать директор по персоналу в Воронеже, до 100 тысяч рублей предлагают руководителю отдела маркетинга и водителю-экспедитору категории Е в Перми.

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